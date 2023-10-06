В МИД раскритиковали заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно

Финский турист посетовал на не работающие в России санкции

Финский турист Перттула в ходе посещения Петербурга рассказал, что санкции почти не оказали влияния на город

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российский пограничник обозначил Перттулу как первого финна, пересекшего границу в течение суток, после чего с туристом провели «тщательную беседу», в ходе которой сотрудники вели себя дружелюбно, однако «строго соблюдали все предписания», передает РИА «Новости».

Финн отметил, что в течение последних 20 лет успел посетить Россию «десятки, а может и сотни раз», он также долгое время жил в Петербурге и хорошо его изучил.

«Город выглядит, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте», – заметил он.

Перттула признался западной прессе, что в кафе и ресторанах Северной столицы России полно народа, а в магазинах можно найти все что угодно. «Цены немного выросли, но говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли», – поделился он, добавив, что финских продуктов в магазине нет, однако можно найти «французский коньяк и австралийское вино».

Кроме того, финн заметил, что бывшие западные бренды стали активно «русифицироваться» – в России начали производить многие товары, которые раньше импортировались, а заводы работают на полную мощность, даже наблюдается острая нехватка рабочей силы.

Турист заявил, что на улицах Петербурга появилось много новых китайских автомобилей, при этом можно было увидеть и несколько «новеньких американских пикапов», только купить запчасти для иномарок стало труднее, что несколько усложняет жизнь автомобилистам.

«Тем не менее заправить машину в России по финским меркам по-прежнему можно очень дешево», – подчеркнул он.

Перттула рассказал, что глобальные перемены в Петербурге претерпела сфера туризма – всю поездку финн «не услышал иностранной речи».

Помимо прочего, турист отметил, что вывез из России домой топливные брикеты и туалетную бумагу, эти товары стоят очень дешево по сравнению с Финляндией.

«В советское время финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот», – указано в статье про туриста.

В заключение финн с грустью добавил, что в финских магазинах у границы почти нет покупателей, а бизнес, направленный на получение прибыли с гостей из России, постепенно затухает.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщала, что проживающие на востоке Финляндии предприниматели оказались в затруднительном положении из-за отсутствия российских туристов.