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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    45 комментариев
    6 октября 2023, 13:29

    В МИД раскритиковали заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно

    Замглавы МИД Вершинин: Заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно, не соответствуют действительности

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления о том, что цены на зерновом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По его словам, в данный момент подобная тенденция не прослеживается, а западные представители перестали говорить о росте цен на зерно, из чего можно сделать вывод, что все их ранние не утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Также Вершинин рассказал, что представители ООН и МИД РФ в понедельник 9 октября обсудят в Москве продовольственную безопасность.

    «В Москву прибудут заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен», – уточнил он.

    Замглавы МИД отметил, что планируется проведение консультаций по вопросам продовольственной безопасности.

    На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти СловакииВенгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала на них жалобу в ВТО.

    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (13)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 02:52
    Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС

    Экс-глава Евросовета Туск заявил о плане председателя партии «Право и справедливость» Качиньского по выводу Польши из ЕС

    Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.

    На встрече с избирателями в четверг Туск заявил, что у него все больше причин утверждать, что один из политических планов Качиньского и партии «Право и справедливость» (PiS) – это выход Польши из Европейского союза, передает РИА «Новости».

    При этом Туск выступил с утверждением, что около 80% поляков якобы довольны членством в ЕС из-за «реки денег» и открытых границ. По словам экс-главы Евросовета, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это якобы «будет в сто раз хуже», чем для Британии.

    Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством можно вывести из ЕС без референдума, для этого достаточно одного голосования в сейме.

    Напомним, 3 октября власти Польши решили возобновить временный контроль на границе со Словакией.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 09:20
    Финский турист посетовал на не работающие в России санкции

    Финский турист Перттула в ходе посещения Петербурга рассказал, что санкции почти не оказали влияния на город

    Tекст: Александра Юдина

    Посетивший Петербург турист из Финляндии Юха Перттула рассказал газете Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

    По его словам, российский пограничник обозначил Перттулу как первого финна, пересекшего границу в течение суток, после чего с туристом провели «тщательную беседу», в ходе которой сотрудники вели себя дружелюбно, однако «строго соблюдали все предписания», передает РИА «Новости».

    Финн отметил, что в течение последних 20 лет успел посетить Россию «десятки, а может и сотни раз», он также долгое время жил в Петербурге и хорошо его изучил.

    «Город выглядит, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте», – заметил он.

    Перттула признался западной прессе, что в кафе и ресторанах Северной столицы России полно народа, а в магазинах можно найти все что угодно. «Цены немного выросли, но говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли», – поделился он, добавив, что финских продуктов в магазине нет, однако можно найти «французский коньяк и австралийское вино».

    Кроме того, финн заметил, что бывшие западные бренды стали активно «русифицироваться» – в России начали производить многие товары, которые раньше импортировались, а заводы работают на полную мощность, даже наблюдается острая нехватка рабочей силы.

    Турист заявил, что на улицах Петербурга появилось много новых китайских автомобилей, при этом можно было увидеть и несколько «новеньких американских пикапов», только купить запчасти для иномарок стало труднее, что несколько усложняет жизнь автомобилистам.

    «Тем не менее заправить машину в России по финским меркам по-прежнему можно очень дешево», – подчеркнул он.

    Перттула рассказал, что глобальные перемены в Петербурге претерпела сфера туризма – всю поездку финн «не услышал иностранной речи».

    Помимо прочего, турист отметил, что вывез из России домой топливные брикеты и туалетную бумагу, эти товары стоят очень дешево по сравнению с Финляндией.

    «В советское время финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот», – указано в статье про туриста.

    В заключение финн с грустью добавил, что в финских магазинах у границы почти нет покупателей, а бизнес, направленный на получение прибыли с гостей из России, постепенно затухает.

    Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщала, что проживающие на востоке Финляндии предприниматели оказались в затруднительном положении из-за отсутствия российских туристов.

    Коментарии (10)
    4 октября 2023, 11:22
    Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации

    «Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.

    Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».

    На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.

    По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

    Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.

    Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.

    27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 10:41
    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу

    Премьер Нидерландов Рютте высказался против вступления Украины в Евросоюз в 2030 году

    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Для вступления в Евросоюз Киев, как и другие кандидаты, обязан выполнить «тысячи условий», а на уступки Украине идти нельзя, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

    Отмечается, что весь вопрос состоял не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли вообще эти страны, так как для вступления в ЕС им необходимо выполнить множество условий, передает ТАСС.

    Рютте добавил, что в случае присоединения новых членов к союзу, принятие решений станет еще более сложным, с чем нельзя не согласиться.

    Как ранее писала газета Financial Times, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков.

    Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 03:49
    Зеленский призвал Европу «не прятать паруса от ветра» на фоне «шторма» в США

    Президент Украины Зеленский призвал Европу быть мощной и «не прятать паруса от ветра» на фоне политического шторма в США

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. При этом он выразил мнение, что Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах, что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали партнеры, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в этом «шторме». «Мы в Европе должны быть готовы. США помогали нам, помогали Европе выстоять, и теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм», – заявил политик.

    Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

    Коментарии (5)
    6 октября 2023, 13:02
    Рар: Фон дер Ляйен «съест» Мишеля

    Германский политолог Рар: Конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС

    Рар: Фон дер Ляйен «съест» Мишеля
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Современные политики ЕС страдают от одних и тех же недугов: зависть, тщеславие, властолюбие. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен не исключение. И в этом противостоянии немка «съест» бельгийца, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины.

    «Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен являются равными по статусу политиками. Тем не менее каждый желает перетянуть одеяло первенства на себя, отчего между управленцами возникает серьезная вражда. В Евросоюзе это происходит не в первый раз. Там всегда возникали конфликты на почве личных амбиций», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Современные политики ЕС страдают от одних и тех же недугов: они завистливы, тщеславны, властолюбивы. А через полгода в Евросоюзе пройдут выборы, на которых вполне очевидным может стать крен вправо. Это плохо отразится на судьбах действующего руководства, из-за чего их конфликт и приобрел новый виток», – подчеркивает собеседник.

    «Урсула фон дер Ляйен крайне амбициозна. Она хочет удержаться на посту главы Еврокомиссии, а в случае неудачи она попробует занять должность генерального секретаря НАТО. Шарль Мишель, будучи бельгийцем, не может рассчитывать на ту же поддержку, которую получает его соперница-немка», – отмечает эксперт.

    «В конечном счете фон дер Ляйен «съест» своего оппонента. Их вражда будет постепенно нарастать. Примирить их способны лишь Шольц и Макрон, однако отношения Парижа и Берлина также испорчены. Конечно, происходящее еще не означает полномасштабного раскола в Евросоюзе. Тем не менее о блестящем будущем организации мечтать точно не приходится», – резюмирует Рар.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины. Об этом сообщает издание Spiegel. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии.

    Подчеркивается, что ЕК гневно отреагировала на озвученные замечания. Кроме того, руководство органа было раздражено заявлениями о скором присоединении Украины к ЕС. Напомним, Мишель заявил, что в случае выполнения всех требуемых условий, страна сможет войти в состав Евросоюза уже к 2030 году.

    Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Однако в статье указано, что глава Евросовета сам действует в обход обозначенных объединением рамок, предлагая офису Зеленского перспективу вхождения в ЕС так скоро.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Украины со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (2)
    6 октября 2023, 10:26
    Politico заявила о провале встречи европейских лидеров в Гранаде

    Politico: Вопреки ожиданиям встреча европейских лидеров в Гранаде провалилась

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча в Гранаде на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) завершилась без каких-либо значимых результатов, следует из аналитического материала газеты Politico.

    Уточняется, что на саммите, который посетили порядка 50 европейских лидеров, несколько десятков помощников и толпы журналистов, не удалось зафиксировать сколько-нибудь стоящего результата или существенного прогресса в любых договоренностях, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В частности, речь идет о возможности урегулировать конфликты, проходящие в непосредственной близости с Европой, а также других региональных проблем.

    Как подчеркивает издание, организаторы даже были вынуждены отменить плановую пресс-конференцию по итогам саммита, так как стоящих повесток для обсуждения попросту не оказалось.

    Согласно данным газеты, около 700 журналистов приехали в испанский город зря, когда как могли получить из первых уст исчерпывающие сведения касательно решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вопросов разногласий на Балканах и в целом вопросы недостатков системы евробезопасности.

    Как подтвердил один анонимный европейский дипломат, необходимость оглашать заявления для прессы полностью отпала, ввиду того, что на саммите не было никаких «прорывных решений».

    Politico заметила, что даже главы крупнейших западных держав, а именно Германии, Италии, Британии и Франции, не нашли что сказать прессе.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 12:59
    Маск согласился с Орбаном о новом ограничении свободы СМИ в ЕС

    Маск поддержал премьера Венгрии Орбана, раскритиковавшего новый закон ЕС о работе СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с оценкой премьера Венгрии Виктора Орбана, которую политик дал будущему закону Евросоюза о «свободе СМИ».

    Орбан на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что предложение Брюсселя в очередной раз ограничивает свободу. Будущий закон, по его словам, приведет к установлению тотального контроля над СМИ.

    Венгерский премьер отметил, что страны Центральной Европы в прошлом уже сталкивались с подобным. «Оно называлось Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий – прим. ВЗГЛЯД) и Имперская палата культуры (организация творческих работников нацистской Германии – прим. ВЗГЛЯД). Никогда больше!» – приводит его слова ТАСС.

    Маск согласился с такой оценкой, написав: «Абсолютно так».

    В Еврокомиссии ранее заявили, что будущий закон Евросоюза о свободе СМИ «станет серьезным предупреждающим сигналом» для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. В Брюсселе говорят, что хотят не допустить монополизации информации, для предотвращения этого хотят применять высокие штрафы.

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