Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
В МИД раскритиковали заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно
Замглавы МИД Вершинин: Заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно, не соответствуют действительности
Заявления о том, что цены на зерновом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
По его словам, в данный момент подобная тенденция не прослеживается, а западные представители перестали говорить о росте цен на зерно, из чего можно сделать вывод, что все их ранние не утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Также Вершинин рассказал, что представители ООН и МИД РФ в понедельник 9 октября обсудят в Москве продовольственную безопасность.
«В Москву прибудут заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен», – уточнил он.
Замглавы МИД отметил, что планируется проведение консультаций по вопросам продовольственной безопасности.
На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала на них жалобу в ВТО.