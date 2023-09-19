  • Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
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    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения
    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    17 комментариев
    19 сентября 2023, 11:39

    Украина подала в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию из-за решения этих стран запретить импорт зерна.

    «Нам принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем иски против них в ВТО», – заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Politico.

    Свириденко уточнила, что иски вместе с давлением со стороны Еврокомиссии и других государств – членов ЕС «помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними странами».

    По его словам, Киев надеется, что страны снимут введенные ими ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    18 сентября 2023, 18:12
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.

    «Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.

    По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.

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    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

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    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

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    19 сентября 2023, 03:14
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Тернопольской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Харькове. Местные власти сообщают о «прилете» по промзоне.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

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    18 сентября 2023, 15:52
    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»

    В офисе Зеленского на фоне критики Запада заявили об «успешном» наступлении ВСУ

    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал наступление ВСУ «успешным» на фоне критики украинских войск со стороны Запада.

    В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины недовольны результатами наступления, передает РИА «Новости».

    По данным CNN, Подоляк заявил в интервью, что якобы контрнаступление «увенчалось успехом». «Инициатива полностью на стороне Украины», – заявил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (5)
    18 сентября 2023, 13:01
    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО

    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО после его слов о необходимости отвода ВС России

    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц не понимает реалий в зоне спецоперации, говоря о необходимости отвода российских войск, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Он добавил, что слова об отводе войск являются только лишь размышлениями Шольца, а не требованиями, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, эти размышления говорят о том, что Берлин не понимает реалий в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходим вывод российских войск.

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    18 сентября 2023, 14:14
    На Украине заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

    Спикер ВВС Украины Игнат заявил о беспрецедентной атаке ночью российской авиации

    Tекст: Вера Басилая

    В воздушном пространстве Украины минувшей ночью находилось беспрецедентное количество российской авиации, заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Украинские СМИ пишут со ссылкой на Игната, что ночью несколько десятков бортов, в том числе беспилотники и тактическая авиация, атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами, пишет «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Также сообщалось, что взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области Украины и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

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    18 сентября 2023, 12:32
    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину

    Политолог Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами

    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти хотят запугать беженцев уголовными делами и вернуть потенциальных призывников на родину. Однако это заявление возымеет обратный эффект. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее офис Зеленского начал угрожать беженцам с Украины уголовными делами после возвращения.

    «Процесс мобилизации на Украине проходит с большими трудностями, еще и европейцы не стремятся массово депортировать уклонистов. Более того, для высылки каждого человека нужен отдельный судебный процесс, где будет сложно доказать получение поддельной справки. Поэтому офис Зеленского хочет запугать сбежавших украинцев уголовными делами, чтобы вернуть их домой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Однако это заявление возымеет обратный эффект. Для многих потенциальных призывников перспектива погибнуть на фронте куда страшнее, чем уголовное преследование. Открытие дел лишь вызовет исход беженцев из Польши в те страны, в которых нет угрозы депортации, например, в Германию или Чехию», – отмечает собеседница.

    «Сейчас многие украинские демографы прогнозируют, что после окончания боевых действий в страну вернется только половина беженцев, а некоторые аналитики и вовсе говорят лишь о трети. Угроза уголовных дел еще больше сократит это число», – подчеркивает она.

    «При этом надо понимать, что все эти потенциальные разбирательства коснутся только простых украинцев. Дети чиновников, олигархов, депутатов и других медийных персон благополучно избежали мобилизации и живут за пределами страны, пока их родители показывают свой «патриотизм» подобными заявлениями», – резюмировала Шеслер.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти страны будут добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку о негодности к службе за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Там подсудимый должен будет доказать, что получил документ легально.

    Подоляк признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим в Киеве не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении на Украину».

    Напомним, власти Польши уже начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом писала газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Варшаву, чтобы Украине разрешили отправить в Польшу своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать уклонистов. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия воздержится от депортации. РИА «Новости» отмечает, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (8)
    19 сентября 2023, 10:34
    МВД Украины сообщило о крупном пожаре на складах во Львове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Площадь пожара на промышленных складах во Львове составила уже 9,4 тыс. кв. метров, всего горят три здания, сообщило МВД Украины.

    «Ликвидация пожара продолжается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Во Львовской области ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05.40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе.

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    18 сентября 2023, 15:07
    У администрации главы ДНР в Донецке прогремели взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У здания администрации руководителя ДНР в Донецке в понедельник днем прозвучали взрывы.

    Центр города находится под обстрелом ВСУ, было как минимум одно попадание в здание администрации, сообщает РИА «Новости».

    В субботу в ходе обстрела Донецка со стороны украинских военных погибли два человека, ранения получили восемь жителей.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 19:29
    Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе

    Экономист Лизан: Какое бы решение ни принял суд ВТО, украинское зерно не попадет на рынки Восточной Европы

    Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна. Но даже если офис Зеленского победит, то страны Восточной Европы просто не пустят эту агропродукцию на свои рынки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Украина начала процесс подачи иска в ВТО из-за запрета экспорта зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

    «Вопрос запрета на ввоз украинского зерна для стран Восточной Европы не только экономический, но и политический. У них и так имеется излишек сельскохозяйственной продукции. Если на рынок попадет товар из-за рубежа, то могут разориться местные фермеры, которые не простят этого правительству», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Аргументы стран Восточной Европы предельно ясны. Во-первых, Украина будет ввозить зерно по демпинговым ценам. Во-вторых, можно легко доказать низкое качество поставляемой продукции, например, за счет наличия там паразитов или плесени», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, у той же Варшавы есть много способов уколоть Украину. Через Польшу идет поставка горючего и оружия для ВСУ. Может быть поднята извечная тема национализма или в ключевой момент заблокирован значительный пакет помощи ЕС», – акцентирует собеседник.

    «Еврокомиссия, в свою очередь, может попробовать наказать страны Восточной Европы. В частности, не выдавать деньги. Однако я думаю, что положительного для себя результата в ЕС не добьются», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, в этом противостоянии верх одержит Восточная Европа. Они договорятся с Еврокомиссией, та позволит им продлить запрет на ввоз зерна. Украина может обжаловать решение, но это бесполезно, так как апелляционный суд ВТО сейчас не работает. А если офис Зеленского победит, то та же Польша не будет выполнять условия», – резюмировал Лизан.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии в связи с продлением ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

    Качка отметил, что Киев планирует отреагировать на действия Польши и в ответ ввести запрет на импорт овощей и фруктов из страны. При этом политик охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций аграрной продукции, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

    Напомним, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. В заявлении ЕК подчеркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в страны Евросоюза и представить план действий к 18 сентября.

    После премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Такое решение принял кабинет министров страны.

    Словакия также запретила ввоз зерна с Украины. Министерство сельского хозяйства страны приняло решение обеспечить эффективную занятость фермеров республики, качественная продукция которых создает значительную конкуренцию дешевому украинскому зерну. Кроме того, в ведомстве отметили, что в некоторых партиях, поступивших ранее, были выявлены вредные для здоровья человека вещества.

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    США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН

    Президент США Джо Байден намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По версии Штатов, орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». При этом ранее Россия также высказывалась за изменения. В чем разница подходов двух стран, удастся ли прийти к консенсусу и каковы истинные намерения Вашингтона? Подробности

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    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

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    Страх перед Россией укрощает Румынию

    Румыния регулярно заявляет об обнаружении на своей территории обломков российских БПЛА – и, казалось бы, это может стать поводом для прямого военного вмешательства Бухареста (и всего НАТО) в украинский конфликт. Однако и румынское правительство, и руководство Североатлантического альянса реагируют на происходящее предельно сухо. Что заставляет их держать себя в руках в такой ситуации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

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