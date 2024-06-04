Эксперт рассказал о выгодах для России в случае вступления Турции в БРИКС

Экономист Лизан: Вступление Турции в БРИКС пойдет на пользу России

Tекст: Андрей Резчиков

«БРИКС – это большие и емкие рынки сбыта, где турецкой продукции уже давно рады. В России полным-полно турецких вещей, фруктов, работают турецкие строительные компании. Аналогичная история с другими странами. Поэтому, исходя только из экономических соображений, Турции однозначно стоит вступить в БРИКС», – считает экономист Иван Лизан.

«БРИКС – это неформальный клуб, у каждой страны свои интересы. Их объединяет то, что все они подустали от стран G7 и США, хотят сколотить свою эффективную организацию и играть по понятным правилам, – продолжил собеседник. – Если стороны не выступают против Турции, то БРИКС расширится на еще одну страну. Россия противиться не будет, между двумя государствами существуют вполне рабочие отношения».

По его словам, Индия и Китай тоже не должны быть против вступления Турции, даже несмотря на проблему уйгуров. «Против вхождения Турции в БРИКС не должно быть никаких возражений. То, что в антиамериканский альянс рвется страна член-НАТО – само по себе удивительно. Турции интересно продавать свои товары, а не играться в геополитику. А нам на пользу играет любой рост противоречий между какой-либо страной и США с Евросоюзом», – добавил спикер.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Китай заявил о желании Анакары присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел объединения в Нижнем Новгороде 10-11 июня.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post, по словам Фидана, некоторые европейские государства выступают против присоединения его страны к ЕС, поэтому власти Турция рассматривают БРИКС в качестве альтернативной площадки для интеграции.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС как важная платформа для сотрудничества предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу. <...>. Мы видим в БРИКС потенциал», – сказал министр.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в саммите БРИКС в 2018 году. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к БРИКС в 2022 году. К настоящему времени Турция не предприняла инициатив в этом направлении. В этом году Россия председательствует в БРИКС и проведет саммит объединения в Казани предстоящей осенью.