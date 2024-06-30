В Ясиноватой в ДНР при обстреле ВСУ пострадали двое детей

Пушилин: В Ясиноватой в ДНР при обстреле ВСУ ранены дети

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, в Ясиноватой при обстреле из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения. По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела поврежден один из домов города. Пушилил уточнил, что за утро 30 июня украинские войска семь раз обстреляли территорию республики. По населенным пунктам региона было выпущено 13 боеприпасов, включая снаряды РСЗО HIMARS и артиллерии калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Ясиноватую.