Жители Нью-Йорка призвали Байдена уйти в отставку

Протестующие встретили президента США после его провального выступления на дебатах призивами уйти в отставку

Tекст: Денис Тельманов

Люди с плакатами «Пожалуйста, уйди ради США», «Спасибо, следующий», «Мы тебя любим, но пришло время уйти» вышли к кортежу Байдена рядом с местом проведения мероприятия по сбору средств, передает РИА «Новости».



Напомним, что в четверг в Атланте, штат Джорджия, прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

Выступление Байдена на дебатах вызвало негативную реакцию как со стороны СМИ, так и со стороны однопартийцев.

Так, телекомпания CNN заявила, что выступление Байдена «породило панику в рядах Демократической партии», а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов.

Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

Редколлегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более «энергичному» кандидату от демократов.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.