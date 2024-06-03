Гуров: Выставка «Россия» дает детям безграничные возможности для достижений

Глава РДДМ Гуров: Выставка «Россия» показывает детям безграничные возможности для достижений и подвигов

«Дети, молодежь – основные гости выставки «Россия», и нам надо показать молодым людям, кем можно быть. Реальность вокруг нас – это мечта предыдущих поколений. Мы же хотим показать, что и современные дети, молодежь могут стать кем угодно, достичь чего угодно, масштабно мечтать, но при этом нужно стараться и работать над достижением своей мечты», – приводятся слова Гурова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперт рассказал об истоках, ключевых смыслах и принципах РДДМ. Одной из таких установок является деятельное участие и соавторство с детьми – «вместе с детьми, а не вместо детей», «не оцениваем, а ценим» и другие. При этом Гуров считает, что воспитание детей является объектом коллективной работы всех граждан и институтов страны.

«Детьми и воспитанием детей занимаются все. Это общая ответственность. Невозможно заниматься воспитанием кому-то конкретно, только одному педагогу, тренеру и кому-либо еще. Это общая задача семьи, всех государственных проектов, программ и представителей профессий», – сказал Гуров.

Политолог Евгения Черницкая согласилась с экспертом, дополнив, что полноценная забота о детях и открытие перед ними больших перспектив складывается из общих усилий людей: «Давайте не забывать о том, что чужих детей не бывает. Сейчас есть тенденция к созданию безопасных и комфортных условий для воспитания наших детей, чтобы у них были все возможности для реализации, чтобы проекты и законы, которые принимаются в нашей стране, обеспечивали нашим детям и тем детям, родители которых выбирают нашу страну для дальнейшей жизни, полноценное и успешное развитие».

Эксперт подчеркнул важность скоординированной работы с государством, объединение усилий и ресурсов страны, отметив, что президент России возглавляет наблюдательный совет, губернаторы возглавляют координационные советы в регионах, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин возглавляет попечительский совет, куда входят и главы крупных госкорпораций. Профориентация детей рассматривается в логике жизненной навигации и первичного восприятия.

«Ребенок должен увидеть разные варианты развития и разные регионы страны», отмечает Гуров. Молодежные движения – это старт возможности изменения среды вокруг себя. По мнению главы РДДМ, важно разделять идеологию и политизированность с механикой воспитания детей. Например, в пионерском движении советского периода была наработана мощная методологическая база, которой РДДМ также пользуется. При этом важно создать новые иные нормы работы с ребенком, исключающие навязывание чего-либо – ребенка нужно ценить, спрашивать и делать его реальным соавтором.

Политолог Марта Лесюк подчеркнула, что одной из национальных целей развития России является поддержка многодетных семей. Президент поставил стратегическую задачу достичь к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости, равного 1,6. К 2036 году эта цифра должна составить 1,8. По словам политолога, в целом в выступлениях Путина звучит идея поддержки детей, семьи и многодетности.

Одной из механик реализуемых РДДМ проектов является работа с семьей. Например, в рамках конкурса «Это у нас семейное» движением был создан специальный трек «Родные-любимые», к которому присоединились более 10 тыс. человек из 80 регионов России и девяти зарубежных стран. Политолог Анна Ширинкина отметила, что дополнительный импульс поддержке семей в России придает личный пример со стороны представителей власти и профильных организаций: «Здорово, что представители власти показывают, что они добились не только карьерных успехов, но и в создании семей, в том числе многодетных. Они готовы проводить время с детьми и показывать другим людям, как это можно делать».

Деятельность «Движения первых» интегрируется с национальными проектами, включая блок творческой активности детей и молодежи. Помимо этого, РДДМ разворачивает международное взаимодействие с детскими и молодежными организациями из разных стран, сейчас действует 36 таких соглашений. Молодые эксперты подчеркнули значительную роль института уполномоченного по правам ребенка и сбалансированную политику, в равной степени обеспечивающую права детей и родителей в России. Отдельно участники программы обсудили форматы работы в новых регионах. Для молодых людей в этих субъектах РДДМ запустило дополнительные проекты и активности, направленные на интеграцию детей и молодежи в российское социально-культурное пространство.