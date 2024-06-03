Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.5 комментариев
Минобрнауки показало вариант нового титульного листа диплома о высшем образовании
Минобрнауки показало, каким, вероятно, станет титульный лист диплома о высшем образовании после отказа от Болонской системы в 2025 году.
Фото, на котором демонстрируется два варианта оформления, – нынешний и ожидаемый, – публикует РИА «Новости».
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что приложение к диплому о высшем образовании будет расширено дополнительной информацией.
Напомним, с 2025 года понятие «бакалавр» заменят высшее и высшее специализированное образование.