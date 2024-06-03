Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Задержанные у здания МИД Армении оппозиционеры освобождены
Все 27 задержанных в пятницу у здания МИД Армении оппозиционных активистов отпущены, сообщил Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»).
31 мая у здания МИД Армении в Ереване произошли беспорядки и последующие задержания. После истечения положенного по закону срока оппозиционерам не были предъявлены обвинения и они вышли на свободу, передает ТАСС.
В Армении уже 20 дней проходят массовые акции, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.