На выставке «Россия» стартовал фестиваль театральных школ стран БРИКС+

Фестиваль продлится до 8 июня, в нем примут участие представители театральных школ из Индии, Китая, ЮАР, России, Ирана, Объединенный Арабских Эмиратов, а также из Белоруссии.

По словам сорежиссера фестиваля театральных школ стран БРИКС Пола Гриффитца, здесь участники будут не только работать вместе, но и учиться мастерству другу у друга. «Вместе будем исследовать великую русскую классику, добавим к ней свой колорит и объединим наши видения в одном финальном представлении», – сказал он.

Замегендиректора выставки Анастасия Звягина подчеркнула, что за время проведения фестиваля молодые актеры познакомятся между собой и установят контакты. Театры из разных стран покажут свои интерпретации «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет со дня рождения которого также масштабно отметят на выставке.

«В течение восьми дней будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству, по сценической речи. А кульминацией фестиваля станет большой совместный спектакль. Особенно важно, что ребята будут знакомиться с нашей страной, с Москвой, друг с другом. Может быть, кто-то из них станет друзьями на всю жизнь», – добавила Звягина.

Фестиваль способствует культурному сближению между странами БРИКС, отметил представитель правящей династии ОАЭ Абдулхамид Аль-Румайти. «Это прекрасный обмен между культурами, замечательно, что мы можем встретиться и показать друг другу то, что нам удалось сделать», – сказал он.

Завершится фестиваль показом спектакля в формате «Играем вместе!». В ходе него артисты из разных стран примут участие в совместном спектакле по мотивам сказки, который объединит видение произведения в разных культурах.

Узнать о мероприятиях в рамках фестиваля театральных школ стран БРИКС+ можно на сайте выставки «Россия».