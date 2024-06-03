Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.0 комментариев
Народный артист России Юрий Ицков госпитализирован в Омске
Народный артист России Юрий Ицков экстренно госпитализирован в Омске
Народный артист России Юрий Ицков, который находился на гастролях в Омске в составе труппы Санкт-Петербургского театра на Васильевском, был экстренно госпитализирован в ночь на 31 мая, сообщили в театре.
В пресс-службе театра сообщили, что состояние Ицкова стабильное, угрозы жизни нет, передает ТАСС.
Ицков должен был играть роль Василия Бессеменова в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Спектакль был отменен, а вместо него показана постановка «Провинциальные анекдоты». В театре извинились перед зрителями, которые купили билет на «Мещан» и пообещали привезти спектакль в Омск, как только Юрий Ицков поправит здоровье.
Юрий Ицков родился в Москве в 1950 году. Он служил в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова, в Омском академическом театре драмы, в данный момент занят в спектаклях в театре на Васильевском. Снялся в ряде российских сериалов.