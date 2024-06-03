Муж Заворотнюк назвал кощунством фейковые сообщения с просьбой о деньгах от его имени

Tекст: Вера Басилая

В комментарии ТАСС Чернышев заявил, что знает о фейковых сообщениях от его имени. По его словам, эти сообщения ужасны и кощунственны, но «поделать с этим ничего невозможно».

«Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья».

Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения, в которых Чернышев якобы просит деньги от имени семьи Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк была похоронена на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Она скончалась 30 мая на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с актрисой прошла 1 июня в Покровском монастыре Москвы.