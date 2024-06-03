Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.0 комментариев
Муж Заворотнюк назвал кощунством фейковые сообщения с просьбой о деньгах
Муж Заворотнюк назвал кощунством фейковые сообщения с просьбой о деньгах от его имени
Супруг скончавшейся заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев счел кощунственной рассылку сообщений якобы от его имени с просьбой о деньгах.
В комментарии ТАСС Чернышев заявил, что знает о фейковых сообщениях от его имени. По его словам, эти сообщения ужасны и кощунственны, но «поделать с этим ничего невозможно».
«Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья».
Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения, в которых Чернышев якобы просит деньги от имени семьи Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк была похоронена на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.
Она скончалась 30 мая на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с актрисой прошла 1 июня в Покровском монастыре Москвы.