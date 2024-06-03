В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.4 комментария
Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву
Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.
Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.