Польша опровергла сообщения о мобилизации

Польша официально опровергла сообщения о мобилизации со ссылкой на взлом информагентства РАР

Tекст: Максим Попов

На прошлой неделе РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Также сообщалось, что 200 тыс. польских солдат отправятся на Украину. Через несколько минут агентство удалило эту информации из новостной ленты.

По словам Гавровского, расследование подтвердило, что сообщение о мобилизации поляков и отправке войск на Украину было запланированной хакерской атакой. Специальная кибергруппа координирует работу по этому инциденту. Власти обязаны проверить все детали, определить место и способ, как удалось проникнуть во внутренние системы РАР, передает РИА «Новости».



Также министр сообщил, что в последнее время польским службам, отвечающим за безопасность в сети, удалось предотвратить множество атак на критически важную инфраструктуру. Гавровский подчеркнул, что неделю назад были произведены первые аресты в связи с атаками и попытками атак. «Для нас теперь это обычное явление, потому что мы находимся в состоянии кибернетической холодной войны с Россией», — отметил Гавровский.



Как сообщалось ранее, польское госагентство по ошибке выдало сообщение о мобилизации в стране.





