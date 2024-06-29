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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Суражским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Суражским районом силами ПВО Минобороны», – приводит ТАСС слова Богомаза.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, в ночь на пятницу системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над регионами России.