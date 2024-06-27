Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ
Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 62 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 украинских беспилотника, четыре американские ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.
Всего с начала спецоперации уничтожены 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 704 беспилотника, 533 ЗРК, 16 439 танков и других бронемашин, 1356 боевых машин РСЗО, 10 963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 008 единиц спецтехники.