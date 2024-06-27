СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

Tекст: Александра Юдина

В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

