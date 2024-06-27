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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    7 комментариев
    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня

    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Начало суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков добавил, что власти США заинтересованы судьбой Гершковича, поэтому они должны рассмотреть сигналы, которые Москва посылает Вашингтону. По его словам, у США есть обыкновение отмахиваться от знаков России, но в этот раз стоит вдуматься в их суть, сообщают «Известия».

    В среду в Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Ранее в Кремле сообщили, что российская сторона проводит контакты по ситуации с Гершковичем.

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    26 июня 2024, 06:42 • Новости дня
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями для МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства под видом российских товаров в рамках госконтракта с МВД России, передает РИА «Новости»

    «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», – сказал собеседник агентства.

    В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина по обвинению в мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что арестованы глава и руководитель аппарата WorldSkills Russia Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов.

    Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Гершковичем

    Tекст: Ольга Никитина

    В Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Протокольную съемку журналистам разрешили провести перед началом заседания. Но сам процесс закрыт, поскольку на нем могут быть разглашены сведения, составляющие гостайну, пишет Ura.ru.

    Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Гершковичу.

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    26 июня 2024, 10:19 • Новости дня
    WSJ: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Wall Street Journal: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация американского президента Джо Байдена вынуждена сдерживать санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, опасаясь резкого роста цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, президент США хотел сделать все возможное для обеспечения самой низкой цены на заправках для американцев, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций «очень аккуратно, чтобы не навредить работе западных экономик».

    Газета отмечает, что более жесткие антироссийские санкции привели бы к резкому росту цен на нефть, что не в интересах ни США, ни западных союзников.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как новые европейские санкции помогут российскому СПГ.

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    26 июня 2024, 12:49 • Новости дня
    Лавров: При заморозке конфликта Запад даст лицензию на убийство русских на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

    Он рассказал, что у Москвы и Вашингтона периодически бывают контакты на уровне политологов по вопросу урегулирования на Украине. Американские эксперты предлагают остановить боевые действия по «корейскому сценарию», передает ТАСС.

    Российские эксперты в ответ интересовались, если представить себе, что будет достигнут компромисс об окончании боевых действий, как относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов?

    Лавров процитировал ответ американской стороны: «Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства». Фактически, пояснил министр, это лицензия на продолжение убийства всего русского.

    Глава МИД добавил, что реакция Запада на защиту Россией своих интересов неадекватная и озлобленная. Такая позиция закрепила в мировом сообществе понимание, что никто «не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях, иных ковбойских действий в свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности».

    Кроме того, отметил Лавров, все постулаты о том, что глобализация является всеобщим благом, а доллар – всеобщим достоянием, развеялись.

    Все эти пафосные слова принесены в жертву, чтобы наказать в данном случае Россию, но любой может быть следующим. Запад, по словам Лаврова, хочет на примере России хочет запугать всех, кто проводит или собирается проводить независимую внешнюю политику и защищает свои интересы.

    Сегодня мировое большинство все активнее снижает зависимость от западных валют, принимает практические шаги с этой целью, создается новая инфраструктура сотрудничества в области образования, культуры и спорта.

    «Примаковские чтения» проводятся с 2015 года. На форуме обсуждаются сценарии развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности и взаимодействие государств.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры по Украине нужно начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада.

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    26 июня 2024, 06:37 • Новости дня
    Минобороны показало обмен пленными с Украиной

    Минобороны России показало обмен пленными с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.

    На кадрах радостные бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают: «Спасибо!». «Очень рад! Все рады!», передают «Известия». 

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. В обмен переданы 90 военнопленных ВСУ.

    Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

    Отметим, что это не первый обмен пленными между Россией и Украиной. 31 мая прошел обмен в формате «75 на 75».

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    26 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов провести разговор с Байденом

    Песков: Путин не планирует проводить телефонный разговор с Байденом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля спросили об этом в контексте разговора главы Минобороны России Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся накануне. Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся по инициативе американской стороны. Белоусов и Ллойд обсудили ситуацию на Украине. Министр обороны России указал коллеге на опасность дальнейшей эскалации в связи с поставками вооружений США Киеву.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач Россия – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент Россия Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    26 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Песков призвал дождаться решения суда по делу Гершковича

    Песков: Говорить о сигналах к обмену Гершковича пока нельзя, нужно ждать решения суда

    Tекст: Ольга Никитина

    Ни о каких сигналах по обмену обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в настоящее время говорит нельзя, сама тема обменов «любит тишину», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться вердикта по делу Гершковича. В Штатах, по его словам, эта тема имеет широкий резонанс, в отличие от отношения к ней в нашей стране, передает ТАСС.

    В среду в Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

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    26 июня 2024, 23:09 • Новости дня
    В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «У мужчины мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По информации главы региона, родственники доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.

    Кроме того, атаке подверглось село Муром. Туда ВСУ направили три беспилотника.

    «Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи», – сообщил Гладков.

    Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Гладков также сообщил, что в Белгороде слышны взрывы. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

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    27 июня 2024, 02:54 • Новости дня
    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю

    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР выражает соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS и считает, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

    «Решительно осуждаю данное событие как непосредственный военный удар по российской территории, жестокие злодеяния против человечности, которому не может быть оправдания», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Он выразил глубокие соболезнования родным погибших, а также пожелал российскому народу немедленной ликвидации последствий и восстановления стабильной жизни.

    По словам министра обороны КНДР, «запущенные марионеточной кликой Зеленского против гражданских лиц ракеты, являются именно американскими, а ударные координаты этих ракет тоже установили именно военные эксперты США».

    «Таким образом, стала более очевидной сущность США, являющихся непосредственно заинтересованной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма, и воочию доказано, что оружие, поставляемое США Украине, используется как средство массового убийства мирного населения России», – подчеркнул Кан Сун Нам.

    «Мы всегда будем стоять на стороне российской армии и народа, которые ведут священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства», – добавил министр.

    Ранее Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину

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