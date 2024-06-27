Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны

Tекст: Денис Тельманов

«Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости».



Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».