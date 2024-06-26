Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США

Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа

Американист Дудаков: Освобождением Ассанжа администрация Байдена пытается «умаслить» электорат

Tекст: Анастасия Куликова

«Переговоры между стороной защиты Джулиана Ассанжа и властями США шли на протяжении нескольких лет», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, сделка стала возможной в связи с желанием демократов использовать нашумевшее дело в рамках предвыборной кампании – им теперь, вероятно, удастся «умаслить» тех, кто был возмущен преследованием журналиста.

«Освобождение Ассанжа может быть попыткой Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля», – пояснил собеседник. Впрочем, не исключено, что американский лидер перед выборами хочет закрыть гештальт, связанный с WikiLeaks, поскольку понимает – после ноября договориться о подобной сделке вряд ли станет возможным.

Дудаков напомнил, что обвинения в отношении основателя портала были выдвинуты в 2019 году при Дональде Трампе. «Нынешние президентские выборы могут привести к любому развитию событий. Не исключено поражение Байдена, что поспособствует переформатированию американского Минюста», – рассуждает политолог.

Что касается сделки Ассанжа с властями США, то ее детали до сих пор доподлинно неизвестны. «Я думаю, что перед журналистом поставят ряд условий. Среди них может быть требование ничего не публиковать, никак не влиять на ход президентской гонки, не контактировать со своими информаторами в Америке, которые сливали ему секретные документы», – прогнозирует спикер. Дудаков полагает, что после решения суда и освобождения основатель WikiLeaks станет «тихо-мирно проживать в Австралии».

Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

«Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.