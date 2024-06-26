В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Гершковичем

  • Новость часаПремьер Нидерландов Рютте утвержден новым генсеком НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему дешевеют новые автомобили
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    Кэмерон рассказал Вовану и Лексусу о приглашении Украины в НАТО
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас
    В Махачкале задержан мужчина за шутку о перестрелке
    Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 11:36 • Новости дня

    В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Гершковичем

    Tекст: Ольга Никитина

    В Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Протокольную съемку журналистам разрешили провести перед началом заседания. Но сам процесс закрыт, поскольку на нем могут быть разглашены сведения, составляющие гостайну, пишет Ura.ru.

    Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Гершковичу.

    24 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

    В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

    При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

    В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

    23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

    Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (56)
    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

    Коментарии (9)
    25 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа

    Американист Дудаков: Освобождением Ассанжа администрация Байдена пытается «умаслить» электорат

    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа
    @ TOLGA AKMEN/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Джулиана Ассанжа может быть попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш.

    «Переговоры между стороной защиты Джулиана Ассанжа и властями США шли на протяжении нескольких лет», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, сделка стала возможной в связи с желанием демократов использовать нашумевшее дело в рамках предвыборной кампании – им теперь, вероятно, удастся «умаслить» тех, кто был возмущен преследованием журналиста.

    «Освобождение Ассанжа может быть попыткой Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля», – пояснил собеседник. Впрочем, не исключено, что американский лидер перед выборами хочет закрыть гештальт, связанный с WikiLeaks, поскольку понимает – после ноября договориться о подобной сделке вряд ли станет возможным.

    Дудаков напомнил, что обвинения в отношении основателя портала были выдвинуты в 2019 году при Дональде Трампе. «Нынешние президентские выборы могут привести к любому развитию событий. Не исключено поражение Байдена, что поспособствует переформатированию американского Минюста», – рассуждает политолог.

    Что касается сделки Ассанжа с властями США, то ее детали до сих пор доподлинно неизвестны. «Я думаю, что перед журналистом поставят ряд условий. Среди них может быть требование ничего не публиковать, никак не влиять на ход президентской гонки, не контактировать со своими информаторами в Америке, которые сливали ему секретные документы», – прогнозирует спикер. Дудаков полагает, что после решения суда и освобождения основатель WikiLeaks станет «тихо-мирно проживать в Австралии».

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

    «Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

    Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

    Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

    Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

    Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее  уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

    Коментарии (3)
    25 июня 2024, 23:17 • Новости дня
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США обеспокоено сообщениями о возможной отправке северокорейских военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По его словам, Пентагон будет «внимательно следить» за ситуацией, особенно после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на прошлой неделе, передает ТАСС

    «За этим определенно стоит последить», – сказал Райдер, добавив, что лично он, будь он северокорейским военачальником, не отправлял бы солдат на Украину.

    Ранее американские СМИ неоднократно заявляли о якобы имеющихся договоренностях Москвы и Пхеньяна о поставках оружия и боеприпасов.

    Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно наполненные мусором, в сторону Южной Кореи. Шары пересекли воздушное пространство Сеула, сообщает южнокорейская администрация.

    Коментарии (9)
    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

    Коментарии (49)
    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (44)
    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

    Коментарии (9)
    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

    Коментарии (7)
    24 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД не усомнился в причастности США к удару по Севастополю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Причастность Вашингтона к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, США и их сателлиты создали неонацистский режим на Украине, заявило министерство иностранных дел России.

    «Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России», – говорится на сайте МИД России.

    В ведомстве напомнили, что для теракта был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы. Для атаки использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности.

    Отмечается, что все полетные задания и целенаведение осуществляется американскими специалистами. Во время удара в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает», – подчеркнули в МИД.

    США и их сателлиты создали и воспитали неонацистский режим на Украине и теперь ведут руками Киева войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных граждан. Все ответственные за атаку на Севастополь понесут наказание.

    Ранее в МИД России была вызвана посол США Линн Трейси, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

    Коментарии (7)
    25 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван причастный к оружию массового поражения на Украине чиновник США

    В Минобороны заявили о причастности США к деятельности с оружием массового поражения на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения США Дэниел Герстин, а также несколько украинских должностных лиц причастны к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, связанных с военно-биологической деятельностью США, отметил, что Герстин с 2013 года активно сотрудничал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата.

    Коментарии (0)
    25 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Пескова спросили об американском БПЛА над Черным морем

    Песков отказался комментировать информацию об американском БПЛА над Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об американском беспилотнике над Черным морем.

    По его словам, у него нет подробной информации, поэтому подтвердить эту информацию невозможно, передает ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

    Коментарии (3)
    25 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Дробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом

    Американист Дробницкий: Демократы попытаются использовать фигуру Ассанжа по «русскому делу» против Трампа

    Дробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрации Джо Байдена удастся заставить Ассанжа признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то это станет значительной победой демократов над республиканцами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш.

    «Дела у администрации Джо Байдена в преддверии выборов обстоят не очень хорошо. Один за другим их козыри против республиканцев утратили силу. Постепенно информационное влияние «русского дела» и слухов о работе Дональда Трампа на Кремль ослабевает. В этой ситуации и появляется сообщение об освобождении Джулиана Ассанжа», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что произошло это за несколько дней до первого раунда предвыборных дебатов. «Если нынешней администрации удастся заставить журналиста признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то они преподнесут данный факт как собственную победу», – считает собеседник.

    Более того, Ассанж может стать козырем демократов в ходе дебатов. «Скорее всего, они постараются добиться от журналиста заявления, в котором он обличит Дональда Трампа», – уточнил Дробницкий. Однако это вряд ли повлияет на предвыборные расклады и на развитие политической ситуации в США, которая будет только обостряться, полагает он.

    Американист не исключает, что Ассанж был вынужден пойти на сделку, поскольку здоровье основателя WikiLeaks за последние годы сильно ухудшилось. «Возможно, ему также были даны гарантии в том числе личной безопасности», – допускает спикер. По его мнению, Ассанж не вернется к журналистской деятельности. «Более того, решением суда может быть введен запрет на это», – добавил Дробницкий.

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

    «Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

    Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

    Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

    Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

    Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

    Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил освобождение Джулиана Ассанжа попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората.

    Коментарии (5)
    25 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал удар по Севастополю равносильным нападению со стороны США

    Экс-разведчик Риттер: Удар американскими ракетами по Севастополю равносилен нападению со стороны США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удар ВСУ по Севастополю, нанесенный американскими ракетами ATACMS, равносилен нападению на Россию со стороны США, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире подкаста Judging Freedom.

    Экс-разведчика попросили прокомментировать, какое значение имеет для США удар по гражданским объектам в Севастополе. Риттер подтвердил, что США совершили «акт войны» против России, передает ТАСС.

    Он добавил, что если бы русские сделали что-то подобное в отношении США, то Вашингтон уже бы начал войну с Россией.

    Напомним, Украина нанесла удар по Севастополю ракетами американского производства ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранены более 150 человек. МИД России заявил, что причастность США к ракетной атаке на Севастополь не вызывает сомнений.

    Коментарии (5)
    25 июня 2024, 14:14 • Новости дня
    Пескова спросили о сделке Ассанжа ради освобождения

    В Кремле предпочли не комментировать сделку Ассанжа ради освобождения

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предпочел не комментировать освобождение под залог из британской тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

    По его словам, в Кремле не знают, в чем суть сделки, а потому стоит дождаться более подробной информации, если она когда-либо будет доступна, передает ТАСС.

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что освобождением Ассанжа администрация Байдена пытается «умаслить» электорат.

    Коментарии (0)
    26 июня 2024, 10:19 • Новости дня
    WSJ: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Wall Street Journal: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация американского президента Джо Байдена вынуждена сдерживать санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, опасаясь резкого роста цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, президент США хотел сделать все возможное для обеспечения самой низкой цены на заправках для американцев, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций «очень аккуратно, чтобы не навредить работе западных экономик».

    Газета отмечает, что более жесткие антироссийские санкции привели бы к резкому росту цен на нефть, что не в интересах ни США, ни западных союзников.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как новые европейские санкции помогут российскому СПГ.

    Коментарии (2)
    Главное
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Ассанж освобожден в зале американского суда на острове Сайпан
    Над Сирией едва не столкнулись российский Су-34 и американский дрон MQ-9 Reaper
    Российский снайпер сбил украинский дрон-камикадзе из винтовки
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями
    Федерация шахмат России оспорила решение о лишении членства в FIDE
    Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF

    Почему дешевеют новые автомобили

    Новые легковые автомобили неожиданно подешевели до 2,8 млн рублей в среднем по рынку, посчитал «Автостат». Хотя последние 10 месяцев средняя цена держалась выше 3 млн рублей после подорожания летом прошлого года. Что помогло снизить цены на автомобили этой весной и удастся ли сохранить этот тренд и дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена

    Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Сообщается, что журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США. Возможным условием станет признание его вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия Штатов пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке. Чего на самом деле хочет добиться администрация Байдена от Ассанжа? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестану необходима нулевая терпимости к ваххабизму

    Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............