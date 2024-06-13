Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Дело журналиста WSJ Гершковича направлено в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Как указал Иванов, Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Он подчеркнул, что уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу освобождения задержанного Эвана Гершковича.