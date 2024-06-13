Дело журналиста WSJ Гершковича направлено в суд

Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара

Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро

Tекст: Алексей Дегтярев

У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».

Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.

Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.

Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.