Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?0 комментариев
Песков подтвердил работу России по обмену Гершковича
Российская сторона проводит контакты по ситуации с обвиняемым в шпионаже журналистом из США Эваном Гершковичем, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Такие контакты есть», – сказал Песков, напоминая о словах президента Владимира Путина, которые тот произнес в ходе встречи с ведущими мировыми информагентствами, передает ТАСС.
Подобная работа ведется «в полной информационной тишине», никаких анонсов по ней представлено быть не может, заключил представитель Кремля.
Свердловский облсуд сообщал, что дело журналиста Wall Street Journal Гершковича рассмотрят в закрытом режиме 26 июня. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Гершковичу.