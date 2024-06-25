В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана начали проверять на пособничество терроризму
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана проверяют на пособничество терроризму
В отношении экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело – по статье о пособничестве терроризму, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Один из собеседников отметил, что в отношении Омарова может быть заведено уголовное дело по статье о пособничестве терроризму. Другой источник подтвердил, что рамках расследования дела о терактах следствие проверяет Омарова на причастность к пособничеству терроризму, передает РИА «Новости».
Омарова накануне уволили с должности главы Сергокалинского района.
Ранее во вторник Омаров, родственники которого принимали участие в терактах и были ликвидированы, был задержан по статье о мелком хулиганстве.