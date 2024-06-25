В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
В больницах Севастополя остались 50 человек, пострадавших от обстрела ВСУ
В больницах Севастополя после обстрела со стороны ВСУ 23 июня остаются 50 человек, из них 12 детей, сообщает пресс-служба губернатора Севастополя.
Уточняется, что в больницах города остаются 50 пациентов, из них 12 детей. Один человек находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму убийством.