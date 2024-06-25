  • Новость часаWikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
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    Отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа»
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    У потушившего свечи в столичном храме мигранта нашли психическое расстройство
    Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    ЕС назвал дату первого перечисления Украине прибыли от замороженных активов РФ
    Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован после массового отравления
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине
    При пожаре в подмосковном Фрязине погибли восемь человек
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    23 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    25 июня 2024, 07:33 • Новости дня

    Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Минобороны: Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 30 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области.

    Уточняется, что все беспилотники были уничтожены на подлете к российским объектам инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области.

    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Коментарии (18)
    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    24 июня 2024, 10:07 • Новости дня
    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов

    Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе

    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

    Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.

    Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    24 июня 2024, 08:17 • Новости дня
    ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    Борель заявил, что ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    В Евросоюзе разработан механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных активов России, сообщил Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Борель отметил, что ранее отклонивший предложение об использовании российских активов Будапешт и «не должен участвовать в принятии решения об (их) использовании». В то же время он подчеркнул, что механизм обхода будет «сложным, как и любое юридическое решение», однако рабочим.

    FT отмечает, что министры иностранных дел ЕС должны будут обсудить схему на заседании, которое пройдет 24 июня.

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана»

    Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине. Разногласия в ЕС по военной помощи Украине подтвердила и глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Два бывших министра Украины объявлены в международный розыск

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава Минюста Украины Павел Петренко и бывший министр информполитики страны Юрий Стець объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    В суде пояснили, что они объявлены в розыск по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает ТАСС.

    Ранее МВД России сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

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    24 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед лицом террористической угрозы россиянам важно не только полагаться на работу правоохранительных органов, но и ориентироваться на национальное сплочение. Лишь усилия, направленные на единение населения страны и неприятие этнической розни, способны укрепить государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане. Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

    На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

    Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы. «Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал Климов.

    По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ. В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – детализировал сенатор.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Ранее ветеран «Альфы» Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    24 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ с западным вооружением

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен крупный логистический центр ВСУ, там проходило накопление и перераспределение доставленного киевскому режиму западными странами вооружения, в том числе ракетного, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 176 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

    С начала спецоперации были уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотников, 533 ЗРК, 16 416 танков и других бронемашин, 1348 машин РСЗО, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    24 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    Наемник из Эстонии погиб на Украине

    Postimees: Наемник из Эстонии погиб в результате украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемник из Эстонии, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском, сообщила газета Postimees.

    По ее данным, погиб 42-летний Мартин Яэгер, входивший в состав третьей штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что это подразделение задействовано в боях в Харьковской и Луганской областях на линии Купянск – Сватово.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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