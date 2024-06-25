Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном

Tекст: Анастасия Куликова

«Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане. Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – считает сенатор Андрей Климов.

Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы. «Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал Климов.

По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ. В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – детализировал сенатор.

Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

Ранее ветеран «Альфы» Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.