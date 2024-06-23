В Дагестане убиты шесть правоохранителей

Tекст: Ольга Иванова

Она отметила, что в общем на данный момент в Махачкале и Дербенте убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены, передает РИА «Новости».

Кроме того, в Дербенте был убит 66-летний православный священник, информация о том, что убит и второй священнослужитель, на данный момент не подтверждена.

Ранее сообщалось, что во всем Дагестане введен режим контртеррористической операции после ЧП в Махачкале и Дербенте.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В Дербенте произошла стрельба около церкви и синагоги.