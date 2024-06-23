Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Ученица Бауманской инженерной школы в Москве сдала ЕГЭ на 400 баллов
Школьница в Москве сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов, сообщили в столичном департаменте образования.
Как говорится в заявлении ведомства, ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина набрали в совокупности 400 баллов по физике, русскому языку, профильной математике и информатике, передает ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП решили внести на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ. Документ предлагает заменить ЕГЭ на традиционные государственные экзамены.