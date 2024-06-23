На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за перебоев с электричеством
Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, сообщает телеканал Sky News.
По сообщению телеканала, вылетающие из аэропорта Манчестера рейсы сталкиваются с отменой и задержками из-за отключения электроэнергии, передает РИА «Новости». Там добавили, что, несмотря на возобновление подачи электричества, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня.
Аэропорт подтвердил факт отключения и добавил, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.
Ранее экс-глава МИД страны Лиз Трасс заявляла, что энергетический кризис в Великобритании – долгосрочная проблема, он продлится несколько лет.