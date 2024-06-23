На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
В Одессе подожгли машину сотрудника военкомата
Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата Одессы, сообщило украинское издание «Страна».
По сообщению издания, пожарные ликвидировали возгорание, машина восстановлению не подлежит, передает ТАСС.
Ранее дракой закончился конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе.