Патриарх Кирилл назначил день принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Кирилл постановил именовать 22 июня днем принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

Tекст: Вера Басилая

Предстоятель РПЦ благословил 22 июня Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения. По его словам, это событие должно быть запечатлено в церковной истории, передает ТАСС.

Он выразил надежду на то, что возвращение святыни в лавру во многих людях укрепит веру, а многих обратит ко Христу.

Патриарх вместе с игуменом и насельниками Троице-Сергиевой лавры перед началом праздничного вечернего богослужения занесли икону «Троица» Андрея Рублева в Троицкий собор монастыря и установили ее в храме рядом с царскими вратами. Пока святыня находится во временной витрине, после окончания бдения, киот с копией иконы будет открыт, и туда поместят рублевский список.

Отмечается, что специальная витрина, где будет временно храниться икона за бронированным стеклом, оснащена системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, также она покрыта специальной защитой от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Теперь икона будет постоянно находиться в Троицком соборе, верующие, как ранее отметили в обители, смогут ежедневно помолиться перед ней.

Ранее икона «Святая Троица» Андрея Рублева была вывезена из храма Христа Спасителя для возвращения в Троице-Сергиеву лавру, накануне праздника Святой Троицы.

«Троица» была написана иконописцем Андреем Рублевым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого храма по просьбе преподобного Никона Радонежского. Все последующее время она находилась в соборе, а в 1929 году была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

Решение о возвращении святыни в Троицкий храм было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года.