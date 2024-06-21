В Госдуме обсудили подготовку нацпроекта «Новые материалы и химия»

В Госдуме обсудили подготовку нацпроекта технологического суверенитета «Новые материалы и химия»

Подготовку нацпроекта обсудили на заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле. Депутат напомнила, что в своем выступлении на ПМЭФ–2024 Путин отметил, что важно концентрировать ресурсы на перспективных точках роста, играющих важную роль в укреплении технологического суверенитета нашей страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также ранее по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 25 октября 2023 года, президент утвердил перечень поручений, согласно которым правительству следует принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, обратив особое внимание на привлечение крупных организаций химической промышленности к реализации проектов по созданию технологических решений и развитию производства приоритетной химической продукции.

«Крайне важно при реализации масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для государства, предложить комплексное решение, которое позволит привлечь крупные компании химической промышленности и максимально эффективно концентрировать ресурсы, в том числе государственные. В этом контексте Федеральный центр химии в г. Усолье-Сибирское (ФЦХ), который, как планируется, войдет в национальный проект технологического суверенитета «Новые материалы и химия», должен стать пилотной площадкой для целей создания промышленных центров инновационных химических производств, вокруг которых будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химии. Предложенный подход может стать модельной площадкой не только для химического комплекса страны, но и при реализации проектов технологического суверенитета в других отраслях промышленности. Важно, что проект ФЦХ полностью соответствует требованиям, которые определил Владимир Владимирович Путин, выступая на Совете по науке и образованию 20 июня 2024 года», – сказала Василькова.

«В своем выступлении президент отметил, что необходимо обеспечить эффективное управление научными блоками нацпроектов технологического суверенитета: они должны быть тесно скоординированы между собой, что требует четкого взаимодействия ведомств, исследовательских институтов, вузов, предприятий, высокотехнологичных компаний, именно такой комплексный подход был выработан при работе над проектом «Федеральный центр химии», где в качестве пилотной площадки определен г. Усолье-Сибирское», – резюмировала депутат.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», согласно которому одной из национальных целей развития России стало достижение технологического лидерства. Одним из инструментов достижения национальной цели станет Национальный проект «Новые материалы и химия», разрабатываемый правительством Российской Федерации.

