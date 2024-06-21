И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Названы сроки введения турсбора в регионах России
Туристический сбор могут ввести во всех регионах России с 2025 года
Минэкономразвития предложило предоставить регионам право самостоятельно вводить туристический сбор с 2025 года.
Соответствующие поправки в налоговый и бюджетный кодексы будут подготовлены и представлены на рассмотрение Минфина на следующей неделе, передает ТАСС.
Сбор будет взиматься с номеров в гостиницах и отелях, а не с проживающих в них лиц. Размер ставки будет устанавливаться регионами самостоятельно, но не сможет превышать 65 рублей за номер в сутки. Также регионы смогут применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения.
Собранные средства будут направляться в бюджеты муниципалитетов и использоваться для развития туристической инфраструктуры.