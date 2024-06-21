И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Евросоюз допустил изменение механизма продления санкций против России
Евросоюз допустил изменение механизма продления санкций против России для погашения кредита Киеву
Евросоюз может изменить действующий механизм продления антироссийских санкций, чтобы погашать кредит Украине на 50 млрд евро из доходов от активов России в долгосрочной перспективе даже в случае отмены ограничений, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза.
Сейчас санкции пересматриваются каждые полгода, передает РИА «Новости».
Кроме того, прорабатываются решения на случай, если единогласного одобрения коррекции механизма продления санкций достичь не удастся.
Кроме того, еврокомиссар добавил, что у ЕС есть возможность подготовить условия (для погашения кредита также без использования это режима.
«Нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения», – указал Джентилони.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.