И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Politico: Трамп собрал больше средств для предвыборной кампании, чем Байден
Politico: Трамп к концу мая собрал больше средств для предвыборной кампании, чем Байден
Экс-президент США Дональд Трамп к концу мая собрал больше средств для предвыборной кампании, чем действующий американский лидер Джо Байден, сообщила газета Politico со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.
По ее информации, к концу мая на счету штаба Трампа было 116,6 млн долларов, у Байдена – 91,6 млн, передает ТАСС.
До мая Байден превосходил экс-президента по количеству собранных средств.
Как отмечает газета, изменение тренда связано с тем, что в мае проходили судебные слушания с участием Трампа, привлекшие большое внимание общественности, несмотря на то, что приток средств на счета Байдена также увеличился. Как пишет Politico, по мере того, как набирает обороты предвыборная кампания, в США началась настоящая «гонка за деньгами». В то же время газета указывает, что решающую роль будут играть не сами суммы, а то, как штабы Трампа и Байдена смогут распорядиться полученными деньгами.
Ранее Трамп назвал администрацию Байдена «фашистским режимом».