И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к Евросоюзу, они пройдут в Люксембурге 25 июня, сообщили в пресс-службе молдавского президента.
Санду назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимов главным переговорщиком от Молдавии на переговорах по вступлению страны в Евросоюз, передает ТАСС.
Ранее европейское издание газеты Politico писало о намерении Евросоюза с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины.