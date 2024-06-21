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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 11:31 • Новости дня

    Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Китая в Грузии подвергло резкой критике заявление посла США в Грузии Робин Данниган о «финансировании Компартией Китая армии России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    «Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

    Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

    20 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    В Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2»

    Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по защите «Северного потока – 2» от санкций

    В Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи на посту министра финансов ФРГ, планировал заключить секретную сделку с США, чтобы не допустить введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщили СМИ.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ, Шольц «не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него» и «посредством сомнительной сделки пытался удержать США от санкций в отношении газопровода», передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе, «прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции».

    Издание уточнило, что летом 2020 года Шольц направил Трампу письмо с предложением инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере Германии. В сообщении говорится, что «условием для этого было снятие санкций против газопровода».

    По информации издания, администрация Трампа решительно отклонила предложение, назвав его «чушью». В статье также говорится о том, что активно за реализацию проекта ратовали также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг.

    Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство.

    Кроме того, немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.

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    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Опубликованы документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
    Опубликованы документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России впервые опубликованы документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам, а затем помилованного в 1990 году отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Документы выложены на портале История.рф. Их вместе с группой ученых отыскал и перевел на русский язык эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев, передает РИА «Новости».

    Из документов следует, что 1 февраля 1980 года земельный суд города Штаде (ФРГ) приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Потом десять лет спустя, в феврале 1990 года, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста и ухудшения здоровья. Освободился Шарфеттер 30 марта 1990-го, а скончался в 1998 году в возрасте 90 лет.

    Шарфеттер, родившийся в Данциге в 1908 году, в феврале 1931 года вступил в НСДАП, а в СС – в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Утверждается, что он избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Республика Корея планирует повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на сотрудника офиса президента страны Юн Сок Еля.

    Заявление было сделано на фоне заключения между Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС.

    Южная Корея ранее не поставляла оружие Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью, а также военными предметами нелетального характера.

    Ранее официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что правительство выражает сожаление по поводу возможного военно-технического сотрудничества России и КНДР.

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    20 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу

    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу при отказе УЕФА наказать Албанию

    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу
    @ Petr Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы-2024, если УЕФА не примет жесткие санкции против фанатов Албании и Хорватии, заявил генеральный секретарь Сербского футбольного союза (СФС) Йован Шурбатович.

    Требование СФС вызвано инцидентом, произошедшим на матче второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). Во время игры болельщики обеих команд скандировали кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»).

    Шурбатович назвал произошедшее на матче возмутительным. По его словам, Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. «Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на Sport Klub.

    Ранее УЕФА уже штрафовал федерации футбола Албании и Сербии за поведение фанатов на других матчах турнира. СФС требует от УЕФА самых суровых мер вплоть до дисквалификации сборных Албании и Хорватии. В противном случае Сербия готова бойкотировать чемпионат.

    Следующий матч сборная Сербии проведет 20 июня против команды Словении. Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля.

    В понедельник в Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась 16 июня.

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

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    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    20 июня 2024, 20:18 • Новости дня
    Госдеп отправил во Вьетнам помощника госсекретаря США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отправится во Вьетнам 21-22 июня, там он встретится с руководством страны, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

    Ожидается, что Критенбринк проведет переговоры с «представителями правительства Вьетнама», чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничеству с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.

    В Госдепе добавили, что дипломат также подтвердит поддержку со стороны США сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама. В рамках визита будет поднят вопрос о подготовке к министерским встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут во Вьентьяне (Лаос) в следующем месяце.

    Напомним, Вьетнам посетил президент Владимир Путин, в рамках его визита стороны подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    20 июня 2024, 21:23 • Новости дня
    США решили передавать все производимые средства ПВО Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти США приняли решение передать Украине все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

    Как указал Кирби, Соединенные Штаты приняли трудное, но необходимое решение изменить приоритет поставок военной техники, запланированных на ближайшее время в другие страны, в частности Patriot и NASAMS, и вместо этого отправить их Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство США намерено объявить о приостановке выполнения всех заказов, связанных с комплексами Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину.

    Накануне помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины.

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    20 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году

    Котяков заявил об индексации пенсий по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров в 2025 году

    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, с 2025 года индексацию станут проводить дважды в год, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

    Котяков подчеркнул, что при «равном стаже» прибавка будет одинаковой «как для работающих, так и для неработающих граждан». При этом «включение в пенсию индексации» за период с 2016 года по 2024 год для работающих пенсионеров произведут уже после того, как они завершат трудовую деятельность.

    Размер прибавки в 2025 году будет определяться на основе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 года по 2024 год, передает РИА «Новости».

    Котяков отметил, что в 2024 году подходит к концу переходный период, когда индексацию проводили ежегодно «по уровню фактической инфляции, но не менее чем на 1 тыс. рублей». С 2025 года «повышение страховых пенсий будет проводиться дважды», передает ТАСС.

    «С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», – сообщил он.

    Напомним, в четверг Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Сообщалось, что в соответствии с документом работающие пенсионеры не смогут получать выплаты, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году.

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    20 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    В Киеве устроили погром на могилах украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на четверг в украинской столице разгромили несколько могил украинских военнослужащих, в их числе – могилы Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) и Андрей Пильщиков (Джус).

    Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.

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    20 июня 2024, 21:14 • Новости дня
    У телеведущего Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
    У телеведущего Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Известный телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован и прооперирован в связи с обнаружением у него раковой опухоли, сообщили СМИ.

    Как указал друг Кушанашвили Владимир Полупанов, телеведущий несколько недель чувствовал себя плохо, но не обращался к врачам. Врачи обнаружили у него раковую опухоль. Сейчас шоумену проводят срочное хирургическое вмешательство, передает «СтарХит».

    Отмечается, что Кушанашвили испытывал слабость, боли в животе и сердце, но за медицинской помощью не обращался.

    Напомним, что ранее появлялась информация о другом диагнозе — циррозе печени. Позже его директор Антон Шестак опроверг цирроз печени у телеведущего.

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