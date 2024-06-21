Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.3 комментария
В результате непогоды в Москве и Подмосковье повреждены более 500 автомобилей
Деревья и упавшие в результате непогоды предметы повредили более 500 автомобилей в Москве и Московской области, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, в результате падения деревьев и незакрепленных конструкций в Москве повреждены 443 автомобиля, в Московской области – 124 автомобиля.
Ранее в пятницу сообщалось, что во время урагана в Москве 35 человек пострадали, еще двое погибли.