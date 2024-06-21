Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.0 комментариев
Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
По уточненным данным, во время урагана в Москве 35 человек пострадали, еще двое погибли, рассказал представитель экстренных служб.
Как сообщил источник РИА «Новости», при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли. Он уточнил, что в числе пострадавших шесть детей.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние.