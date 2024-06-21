Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли. Он уточнил, что в числе пострадавших шесть детей.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние.