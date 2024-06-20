В Москве назвали количество госпитализированных из-за шторма

В Москве госпитализировали 18 пострадавших из-за урагана человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В городские стационары госпитализировали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, указали в департаменте ТАСС.

У четверых госпитализированных детей состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в четверг сильный ветер в Москве обрушил дерево на человека, он умер от полученных травм. Также в городе снесло строительные леса, там также погиб человек.