Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.3 комментария
В Москве назвали количество госпитализированных из-за шторма
В Москве госпитализировали 18 пострадавших из-за урагана человек
В столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.
В городские стационары госпитализировали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, указали в департаменте ТАСС.
У четверых госпитализированных детей состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, в четверг сильный ветер в Москве обрушил дерево на человека, он умер от полученных травм. Также в городе снесло строительные леса, там также погиб человек.