Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Число жертв шторма в Москве выросло до двух человек
В столице из-за буйства стихии в четверг погибли уже два человека, сообщил источник в оперативных службах во второй половине дня.
На 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ ветер обрушил строительные леса, погиб человек, сообщил собеседник ТАСС.
До этого в ходе непогоды в городе в четверг на прохожего упало дерево, он погиб. Также сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве пострадали 10 человек.