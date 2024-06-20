Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
В Москве назвали количество пострадавших от шторма
В Москве 10 человек пострадали от шторма
В столице в четверг из-за сильного ветра пострадали 10 человек, сообщил источник в экстренных службах во второй половине дня.
В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, сообщил собеседник ТАСС.
Между тем департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораны и кафе предоставить горожанам, оказавшимся в непогоду на улице, возможность переждать дождь в заведениях.
Также в ходе непогоды в Москве в четверг на прохожего упало дерево, он погиб.