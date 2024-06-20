В Москве назвали количество пострадавших от шторма

В Москве 10 человек пострадали от шторма

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, сообщил собеседник ТАСС.

Между тем департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораны и кафе предоставить горожанам, оказавшимся в непогоду на улице, возможность переждать дождь в заведениях.

Также в ходе непогоды в Москве в четверг на прохожего упало дерево, он погиб.