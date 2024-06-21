Исаев рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров

Исаев на конкретном примере объяснил, как проиндексируют выплаты работающим пенсионерам в 2025 году

Tекст: Антон Антонов

Исаев сказал, что индексацию будут осуществлять, исходя «не из того размера пенсии, который сейчас получают» работающие пенсионеры, а из «размера, который им был бы положен с учетом всех индексаций» с 2016 года, передает ТАСС.

«Предположим, работающий человек получал 20 тыс. рублей, его пенсия не индексировалась восемь лет, а если бы он прекратил работать, то с учетом всех индексаций получал бы, например, 30 тыс. рублей», – привел он пример. Как пояснил Исаев, если «индексация с учетом инфляции, например, составляет 10%», то в 2025 году пенсию этого человека проиндексируют не на 2 тыс., а на 3 тыс. рублей.

Напомним, глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, с 2025 года индексацию станут проводить дважды в год.