Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Исаев рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров
Исаев на конкретном примере объяснил, как проиндексируют выплаты работающим пенсионерам в 2025 году
Индексация пенсий работающих пенсионеров будет проводиться с учетом всех индексаций с 2016 года, когда она была приостановлена, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Исаев сказал, что индексацию будут осуществлять, исходя «не из того размера пенсии, который сейчас получают» работающие пенсионеры, а из «размера, который им был бы положен с учетом всех индексаций» с 2016 года, передает ТАСС.
«Предположим, работающий человек получал 20 тыс. рублей, его пенсия не индексировалась восемь лет, а если бы он прекратил работать, то с учетом всех индексаций получал бы, например, 30 тыс. рублей», – привел он пример. Как пояснил Исаев, если «индексация с учетом инфляции, например, составляет 10%», то в 2025 году пенсию этого человека проиндексируют не на 2 тыс., а на 3 тыс. рублей.
Напомним, глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, с 2025 года индексацию станут проводить дважды в год.