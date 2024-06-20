Путин: В новом договоре России с КНДР нет никакой новизны

Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

Tекст: Анастасия Куликова

«Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

«То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.