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Румыния решила передать Украине систему ПВО Patriot
Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента страны.
В сообщении говорится, что учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot, передает РИА «Новости».
Отмечается, что передача системы ПВО Patriot Украине будет осуществлена безвозмездно, но при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, о получении аналогичной или эквивалентной системы для обеспечения собственной безопасности.
Решение о передаче Patriot Украине стало результатом детального анализа ситуации с безопасностью в регионе, проведенного министерством обороны Румынии. В Бухаресте отметили, что передача системы Patriot Украине не должна негативно сказаться на безопасности страны.
Ранее сообщалось, что правительство США намерено объявить о приостановке выполнения всех заказов, связанных с комплексами Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину. В мае президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест готов рассмотреть возможность передачи Украине ЗРК Patriot, но хочет узнать, что может получить взамен.