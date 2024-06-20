FT: США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину

Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.2 комментария
Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.2 комментария
Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.4 комментария
Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.
Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.
Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.
ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии
Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.
Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.
Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным
По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.
В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите по Украине
По его словам, Варфоломей был представлен на мероприятии в качестве государственного лица, что не соответствует его статусу, турецкие власти требуют объяснений от организаторов, передает РИА «Новости».
Также Кечели добавил, что Анкара не признает титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского», и считает его исключительно главой греко-православной общины Турции.
Напомним, 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.
Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».
Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.
СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы России в СВО
По данным российской разведки, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Наиболее подходящий кандидат, по версии Вашингтона, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает РИА «Новости».
В СВР считают, что «осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России» Белый дом, не задумываясь, выбросит Зеленского на свалку истории, передает ТАСС.
Легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, Запад полностью устраивает такая ситуация, но как только Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, им легко пожертвуют, следует из сообщения СВР.
В разведке подчеркнули, что Зеленский «утратил всякую самостоятельность» и «находится на коротком поводке в руках западных кураторов», не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным.
Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.
Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.
Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.
По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».
Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.
Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.
У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет
На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.
Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.
Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар
Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.
Оперативный штаб сообщил в Telegram, что дом «полностью разрушен». Также сообщается, что «распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее подтвердил в Telegram, что «погибла жительница района».
Экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские БПЛА уже атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.
Указывается, что жительница Хабаровска занималась сбором информации, которая может представлять угрозу для безопасности России. Собранная информация была передана женщиной спецслужбам Украины. Открыто дело по статье 275 УК, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе сообщалось, что сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене. В начале июня в ЛНР была задержана гражданка Украины за спонсирование террористической и экстремистской организаций «Азов*» и «Правый сектор».
Помощник президента Дюмин заявил о полном включении Минобороны в производство беспилотников
В ответ на вопрос о том, налажено ли в России производство БПЛА, Дюмин сказал, что работа идет «по двум направлениям». Во-первых, Минобороны «наращивает виды беспилотных летательных аппаратов». Дюмин отметил, что это «тема стратегического значения», передает РИА «Новости».
Во-вторых, по его совам, есть «те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают». «Народный фронт» координирует эту работу», – сказал Дюмин, пояснив, что это делается с целью «выявить средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», избегая «бюрократии» и различных «барьеров».
«Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
В мае президент России Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Представители «Народного фронта» сообщили, что за два года работы фонда «Все для Победы» россияне перечислили около 14 млрд рублей на обеспечение российских подразделений в зоне спецоперации.
Она сообщила, что удар пришелся по подстанции «Луч», которая питает город, передает ТАСС. При этом она отметила, что аварийное отключение электроэнергии не повлияет на работу ЗАЭС.
Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.