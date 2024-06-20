Россия высоко оценила позицию Вьетнама по украинскому кризису

СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Китайские автодилеры получили письмо от компании с требованием прекратить сотрудничество с российскими коллегами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Автовзгляд». При этом автобренд не стал комментировать свои действия.

Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин в беседе с журналистами предположил, что, возможно, производитель пошел на такие меры, чтобы «всколыхнуть продажи».

«Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось – например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», – сказал он.

Zeekr – премиальный бренд электромобилей, принадлежащий компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в 2021 году. На российский рынок автомобили вышли в 2023 году.