Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
МВД потребовало арестовать экс-совладельца компании «Трансфин-М» Тайчера
Следователи МВД обратились в суд с ходатайством об аресте экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что Тайчер задержан, а в картотеке Тверского суда Москвы появилось сообщение, что поступило ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
Основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», приговорили к семи годам колонии.
«Трансфин-М» – это одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продало 100% «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.