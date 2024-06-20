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В Роскачестве рассказали, как снизить риски заражения ботулизмом
Роскачество: При покупке консервов важно обращать внимание на маркировку и банку
Чтобы снизить риски заражения ботулизмом, при покупке консервов важно обращать внимание на маркировку и на банку (она не должна быть вздутой), а при выборе готовой еды нужно следить за целостностью упаковки, рассказали в Роскачестве.
Как отметили в Роскачестве, обычно бактерии хорошо растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, могут быть заражены колбаса, консервы из рыбы, мяса, овощей и особенно грибов. Размножается же бактерия, как правило, в герметичной емкости без кислорода, в том числе в жестяных консервах, передает РИА «Новости».
Как пояснила директор департамента испытаний Роскачества Лилия Котельникова, на вкус и на вид нельзя определить наличие возбудителей ботулизма, но по мере размножения бактерий в продукте упаковка с готовым блюдом или жестяная банка начнет вздуваться, хотя факт вздутия не обязательно указывает на признаки ботулизма.
Она напомнила, что не следует употреблять и консервы с истекшим сроком годности, также нужно внимательно изучить маркировку.
В Роскачестве отметили, что, выбирая готовое блюдо навынос или получая доставку, нужно также обратить внимание на целостность упаковки. Кроме того, соусы к салатам должны храниться отдельно.
Что касается безопасности домашних заготовок, в Роскачестве подчеркнули, что нужно тщательно очищать грибы, овощи, а мясо подвергать тепловой обработке.
Напомним, по делу о массовом отравлении фасолью под домашний арест также отправлены глава отдела качества ООО «Локалкитчен» Елена Машкова и глава компании – производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимир Шин. Повар «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов помещен в СИЗО.