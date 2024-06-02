Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В ходе атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
В Белгородской области вечером в воскресенье при атаке украинских беспилотников пострадали трое мирных граждан, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
При падении суббоеприпасов со взрывом над селом Вознесеновка пострадали три мирных жителя, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой помощи пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Он отметил, что система противовоздушной обороны уничтожила в этом районе несколько воздушных целей.
Ранее Минобороны сообщало, что при атаке на Белгородскую область ВСУ применили беспилотники самолетного типа и противокорабельную ракету «Нептун».