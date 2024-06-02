Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.
Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.
По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.