В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

«Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

Ранее журнал The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.